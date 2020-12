Policisti so v torek na mejnem prehodu Dobovec pri vstopu v Slovenijo hrvaškemu vozniku tovornega vozila zasegli kar 13 kosov orožja. Orožje je bilo namenjeno kupcu iz Velike Britanije. »Ker voznik pri mejni kontroli ni priglasil prevoza orožja, prav tako pa ni imel vse ustrezne dokumentacije podjetja, iz katerega je pripeljal orožje, smo mu orožje zasegli in izvedli hitri postopek,« je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje.

Gre za mednarodni posel

Trgovanje z orožjem, pa naj bo legalno, pollegalno ali povsem nelegalno, v Evropi očitno cveti. Evropski policijski urad Europol je v sodelovanju s policisti in cariniki 26 držav članic EU (Slovenija ni sodelovala) in ZDA novembra izpeljal obsežno operacijo na področju tihotapljenja orožja po pošti in prek dostavnih služb. Gre za najpogostejši način tihotapljenja orožja znotraj EU in iz tujine na to celino. 416 policistov je preiskalo nekaj več kot 42.000 »sumljivih« paketov, v katerih so našli šest kosov strelnega orožja, trinajst njihovih delov in 600 nabojev, zasegli pa so še 297 drugih vrst orožja, med njimi nože, solzivec, električne paralizatorje.

Kriminalci izkoriščajo zakonodaje, ki se razlikujejo od države do države. Če je denimo prodaja orožja ali nabojev nekje močno omejena, je to na dokaj enostaven način mogoče naročiti kar prek spleta iz katere druge. Z orožjem se na veliko trguje tudi na spletnih platformah in nezakonitem temnem spletu, opozarjajo v Europolu, kar je eden od ključnih razlogov za to, da trgovina z orožjem po pošte cveti. Ključno za odkrivanje pošiljk z nezakonito vsebino med milijoni vseh, ki dnevno prečkajo meje, je, da organi pregona vedo, kaj iščejo, kje morajo to iskati in kdaj. Te informacije dobijo z analizo prejšnjih tovrstnih primerov in sodelovanjem z različnimi službami.