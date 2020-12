Včeraj so na ljubljanskem okrožnem sodišču opravili predobravnavni narok za Srđana Jovanovića. Devetintridesetletnemu bosanskemu državljanu, ki je sicer stalno prijavljen v Trbovljah, tožilstvo očita poskus uboja. »Mmm…« se je najprej, kot da okleva, odzval na vprašanje sodnice Marjete Dvornik, ali priznava kaznivo dejanje, navedeno v obtožbi. Potem pa le gladko in odločno izstrelil: »Krivde ne priznavam!« To je pravzaprav tudi vse, kar je na naroku povedal, razen tega, da še ni bil nikoli kaznovan, ima pa še en odprt kazenski postopek na trboveljskem okrajnem sodišču, in sicer zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe. Bolj zgovoren bo verjetno v kratkem, ko se bo začelo sojenje in bo imel možnost zagovora.

Sreča, da je še živ Zaradi česa natančno je Jovanović od 27. junija v priporu na ljubljanski Povšetovi, so včeraj bolj malo govorili, tudi sicer je obtožba menda zelo kratka. Ekonomskemu tehniku po izobrazbi, ki je bil pred odhodom za rešetke nezaposlen, tožilstvo očita, da je 26. junija v večernih urah pred vhodom v enega stanovanjskih blokov v Trbovljah poskušal ubiti Denisa Z. Po neuradnih podatkih, obtožnice še niso prebrali, ga je zabodel z 18-centimetrskim nožem s pol krajšim rezilom. Zamah naj bi usmeril v levo stran žrtvinega prsnega koša, in to zelo blizu srca. Nastala je štiri kvadratne centimetre velika rana. Če bi Denisa Z. zabodel samo centimeter višje in v malo drugačni smeri, bi bila poškodba smrtna. Pa tudi sicer se lahko oškodovanec le hitri zdravniški pomoči zahvali, da je ostal živ. Tožilka Alenka Jesenko je za primer priznanja krivde predlagala petletno zaporno kazen, a kot zapisano, je Jovanović ponudbo odklonil, češ da se ne čuti krivega. Zakaj je prišlo do incidenta, ni bilo nobenega govora, neuradno pa naj bi šlo med njim in oškodovancem za že dlje časa trajajoč spor. Vprašanje je tudi, ali je incident sploh kdo videl, saj je tožilstvo predlagalo le zaslišanje obtoženega in oškodovanca ter njunih dveh mater. Za obtoženčevo mamo je bilo rečeno, da jo nameravajo zaslišati o družinskih razmerah in osebnostnih značilnostih njenega sina.