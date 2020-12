V začetku decembra je španski digitalni časnik InfoLibre objavil vsebine pogovorov upokojenih visokih častnikov prek aplikacije whatsapp. Gre za 19. generacijo diplomirancev letalske akademije iz leta 1963. Po navedbah enega od sodelujočih v klepetu v skupini vse od marca razpravljajo o političnem dogajanju v Španiji, predvsem o katalonskem poskusu osamosvojitve, reformi pravosodja in drugih žgočih aktualnih zadevah, ki so teme pogajanj in debat med levo vlado premierja Pedra Sancheza in desno opozicijo, vključno s skrajno desno profrankistično oziroma neofašistično stranko Vox.

V internetni debati so upokojeni častniki poveličevali lik diktatorja Francisca Franca in prišli do sklepa, da bi bila za Španijo edina rešitev državni prevrat. Če bi bili kot vojaki še aktivni, bi ga tudi izvedli, so izrazili. Upokojeni divizijski general Francisco Beca je med drugim zapisal, »ni druge rešitve, kot da se postreli teh 26 milijonov kurbinih sinov«, s čimer je mislil levičarje in zagovornike osamosvojitve Baskije in Katalonije, ter ob tem pohvalil stranko Vox. Upokojeni polkovnik Andres Gonzales Espina pa je obžaloval, da ni več aktiven častnik, saj bi ukazal bombardirati katalonski parlament.

Kritika »socialkomunistične« vlade

V začetku novembra je 39 vojaških oseb 19. generacije, med njimi so tudi upokojeni generali, kralju Felipeju VI. poslalo pismo, v katerem so ga seznanili s svojimi stališči in predlogi. Sledila so še druga pisma, med drugim pismo z dne 25. novembra, ki ga je podpisalo 73 upokojenih diplomantov 23. generacije vojaške akademije, in nazadnje pismo s podpisi 271 upokojenih vojaških oseb, katerega vsebino so španski mediji objavili minuli teden.

V pismu Sanchezovo vlado obtožujejo, da je »socialkomunistična«, da dopušča »omalovaževanje Španije, poniževanje njenih simbolov in kralja ter napade na njegovo podobo«. Vladi očitajo, da je dopustila nasilne izpade za katalonsko odcepitev, da tolerira katalonske prevratnike in njihove načrte uničenja države in da namerava pomilostiti zaradi upora obsojene politike. Obsojajo tudi popuščanje vlade »teroristom« oziroma baskovskim nacionalističnim strankam, s čimer da ponižuje njihove žrtve, pa tudi, da ne upošteva veljavne zakonodaje in da si skuša podrediti sodno vejo oblasti, vključno z generalnim državnim tožilcem. Skratka, španski socialisti in njihovi levičarski politični zavezniki naj bi z novimi zakoni poskušali vsiliti totalitarni sistem. Enake obtožbe na vlado naslavlja tudi stranka Vox. Podpisniki pisma dodajajo, da so kljub upokojitvi še vedno vojaki, »ki še naprej aktivno izvršujemo nekoč dano prisego, da bomo zagotovili suverenost in neodvisnost Španije, zagovarjali njeno ozemeljsko celovitost in ustavno ureditev ter po potrebi dali svoja življenja«.