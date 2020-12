Slovenska moška teniška reprezentanca se v okrnjeni zasedbi pripravlja v Medvodah. Selektor Miha Mlakar, ki v teh dneh končuje pogovore s Teniško zvezo Slovenije o podaljšanju pogodbe, sporoča, da je v stikih tudi z Blažem Rolo in Blažem Kavčičem. Drugi in tretji slovenski igralec po moči namreč trenirata v Dubaju. V Združenih arabskih emiratih sta v teh dneh tudi slovenski igralki Polona Hercog in Kaja Juvan, ki tekmujeta na turnirju. Hercogova, sicer druga nosilka, je bila v 1. krogu s 7:5, 6:3 boljša od Slovakinje Viktorie Kuzmine, včeraj pa je v osmini finala s 6:2, 7:6 (3) premagala Španko Aliono Bolsovo Zadoinov, medtem ko je Juvanova izpadla v 1. krogu, v katerem je z 2:6, 7:6 (6), 1:6 priznala premoč romunski kvalifikantki Eleni Gabrieli Ruse.

Bor Artnak zadovoljen s sezono in optimističen glede prihodnosti »December je mesec pripravljalnega obdobja, kar izkoriščamo v Medvodah. Septembra nas po razporedu čaka dvoboj Davisovega pokala proti Paragvaju. Pozornost na pripravah namenjamo tudi uigravanju dvojice, saj v preteklosti nismo bili najuspešnejši,« sporoča Miha Mlakar. »Ker vsi trije najboljši slovenski igralci štejejo več kot 30 let, se zavedamo, da prihaja čas za pomladitev reprezentance. Zdaj je čas za prenašanje izkušenj, česar se dobro zavedajo tako Aljaž kot oba Blaža,« izpostavlja Mlakar. Za zdaj kaže, da je Bor Artnak ime slovenske moške teniške prihodnosti. Mladi igralec je v zadnjih tednih nase opozoril v Turčiji, kjer se je na turnirju tretjega ranga med posamezniki uvrstil v polfinale, na Poljskem pa v finale ter zmagal med dvojicami. »V tej sezoni sem presegel pričakovanja, zato sem zelo zadovoljen. Skušam izkoristiti vsak trenutek, ki ga doma preživim z najboljšimi igralci, saj v tenisu ni preprosto najti že enakovrednih partnerjev,« pravi Bor Artnak. Želi si, da bi se januarja lahko odpravil na dva turnirja drugega ranga v Tunizijo, v načrtu pa ima tudi nastopanje na mladinskih turnirjih največje četverice.

Na trening k Đokoviću Najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene sporoča, da si je po enem mesecu premora znova zaželel teniškega loparja. Medtem ko se mu že dalj časa vleče poškodba stegenske mišice, upa, da jo je končno pozdravil. »Za mano je čudna sezona. Pred začetkom sem si zastavil jasne cilje, a je pandemija vse skupaj prekinila. Pet mesecev sem bil brez turnirjev, tudi treningi doma niso bili na najvišji ravni. Rezultatsko sem odigral solidno, a bi letošnje leto najraje čim prej pozabil. Na turnirjih ni bilo nobenega užitka ali druženj, ki lahko popestrijo neprestana potovanja. Ves čas le karantene, testiranja, nošenje mask, bivanje zaprt v hotelskih sobah… Ukvarjanje s športom mora biti tudi užitek in tega letos ni bilo,« je potegnil črto čez sezono Aljaž Bedene. Ljubljančan pravi, da od profesionalnega združenja ATP najboljši igralci dobijo malo informacij, zato se nadeja, da bo združenje, ki ga je ustanovil Novak Đoković, čim prej delovalo boljše. Pravi, da je povsem negotov položaj okrog januarskih turnirjev. V Avstralijo naj bi odpotoval 15. januarja, pred tem pa se bo po vsej verjetnosti pripravljal tudi v Beogradu, kamor ga je povabil prvi igralec sveta Novak Đoković. V vadbeni skupini bodo še drugi najboljši srbski igralci ter Bosanec Damir Džumhur. »Kot nam je znano, naj bi bil pred OP Avstralije še en močan turnir, sicer pa bomo morali biti ob prihodu v karanteni. Prihodnje leto si želim uspešno nastopiti tudi na olimpijskih igrah in igrati za slovensko reprezentanco proti Paragvaju,« odgovarja 58. igralec sveta. Na vprašanje, ali nestrpno čaka cepivo proti novemu virusu, odgovarja: »Nisem zagovornik cepiv. Upam, da bo virus lahko postal preteklost tudi brez cepljenja. Če ne bo šlo drugače, ne bom imel izbire.«