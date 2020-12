Majhen stadion v Sežani so ob obilnem deževju komaj pripravili za gostovanje državnih prvakov. Tabor je enakovredno tekmo odločil v sodnikovem podaljšku, ko je hrvaški branilec Mihael Briški po udarcu iz kota zadel iz gneče v kazenskem prostoru. Sežanci so zmagali prvič po šestih tekmah in na domačem igrišču ostajajo neporaženi. Za nagrado so na petem mestu prehiteli Domžale, ki se niso znašle na razmočenem in razritem igrišču v Spodnji Šiški. Edini strelec Mustafa Nukić je imel veliko sreče, da je Bravo povedel, saj se je žoga po nenevarnem strelu z razdalje izmuznila vratarju Sorčanu in pristala v mreži. Domžale so imele v zaključku veliko priložnost za izenačenje, a je Podlogar stresel okvir vrat. Domžale so prekinile niz štirih tekem brez poraza, Bravo pa se v zaključku jeseni dviguje. Lestvica po šestnajstem krogu je še nepopolna, saj morata zaostalo nedeljsko tekmo odigrati Bravo in Tabor. mag

Bravo – Domžale 1:0 (1:0) Strelec: 1:0 Nukić (30). Stadion Žak, sodnik: Antič (Dekani), rumeni kartoni: Maher, Kurtović, Žinko; Vuklišević. Bravo: Vekić, Drkušić, Žinko, Brekalo, Kurtović, Maher (od 90. Kirm), Ogrinec, Španring, Kramarič, Nukić, Kidrič, trener: Grabić. Domžale: Sorčan, Sikošek, Šoštarič Karič, Dobrovoljc (od 56. Vuklišević), Žinič, Husmani, Pišek (od 87. Podlogar), Svetlin (od 72. Sikimić), Jakupović, Ibričić, Kolobarić, trener: Djuranović. Igralec tekme: Mustafa Nukić (Bravo). Streli v okvir gola: 5:3, streli mimo gola: 3:5, prosti streli: 16:21, koti: 1:1, prepovedani položaji: 3:4, obrambe vratarjev: 3:4, prekrški: 18:12, število napadov: 106:138, število nevarnih napadov: 46:77, posest žoge (v odstotkih): 41:59.