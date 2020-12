S predstavniki zdravstvenih zavodov bodo v soboto ugotavljali, kakšne so še kapacitete bolnišnic in koliko še lahko zdržijo v prihodnjih dneh in tednih, je pojasnil Kacin. S predstavniki gospodarstva pa bodo glede na razmere skušali proučiti možnosti za morebitne spremembe v posameznih segmentih. »Če bi te možnosti nastopile, bi takoj po posvetu vlada odločala o morebitnih sproščanjih. A zaenkrat o rahljanjih ni mogoče razmišljati, niti v katerih smereh bi to šlo niti ali bo to mogoče,« je poudaril Kacin. Izpostavil je tudi, da so regije različno obremenjene glede na število okužb z novim koronavirusom.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović je v torek opozorila, da se epidemiološke razmere v državi v zadnjem tednu niso toliko spremenile, da bi glede na postavljena merila za sproščanje ukrepov to tudi dovoljevale. Minister za zdravje Tomaž Gantar je sicer pozval k zapiranju vseh nenujnih gospodarskih dejavnosti, gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa se nasprotno zavzema za postopno sproščanje gospodarstva ob strogem spoštovanju zaščitnih ukrepov.