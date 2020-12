36. festival LGBT-filma – najstarejši tovrstni filmski festival v Evropi – tokrat izpostavlja usode LGBT-oseb v razmerah kriz, militarizacije in maskulinega nasilja. »Končno je prišel čas, ko si lahko LGBT+ skupnost predstavlja svoje srečne konce in v njih uživa, a te vedno spremlja previdno opozorilo, da ni bilo vedno tako,« ob tem opozarja ena od selektoric festivala Jasmina Šepetavc.

Deček z menstruacijo

Če festival v soboto zaganja celovečerec Neslišano avstralskega režiserja Iana Watsona, ki se je lotil zgodbe o zaljubljenosti med kitaristom Noahom in mladim, gluhim transmoškim Finnom, bo gledalce v ponedeljek pretresel film Dobrodošli v Čečeniji. Režiser David France, nominiranec za oskarja, je v svoj dokumentarec ujel sistematično in nekaznovano čistko LGBT+ ljudi v tej kavkaški republiki in aktiviste, ki jim pomagajo pobegniti pred nasiljem. Tudi četrtkov dokumentarec Tiha generacijaFerrana Navarro-Beltrána priča o represiji, in sicer v času Francove Španije.

O vsakdanjem nasilju spolnih normativov in medikalizaciji nekonvencionalnih teles pa bo v nedeljo spregovoril filipinski film Metamorfoza režiserja J. E. Tiglaa. Adam se namreč rodi kot interspolna oseba, a ga oziroma jo konzervativna družina vztrajno vzgaja kot dečka. Kaj naj stori, ko dobi prvo menstruacijo?