Praznično okrašeni park je vasica, sestavljena iz več delov. Kot kaže že smerokaz ob vhodu vanjo, je mogoče obiskati severni pol, Rudolfovo vas in klopco sanj ter se ustaviti ob nabiralniku dedka Mraza. Najmlajši in mladi po srcu v vasici srečajo junake iz pravljic, ki jih poznajo vse generacije.

Svojo hiško imajo Sneguljčica in sedem palčkov, prav tako so začasno domovanje našli volk in trije prašički. Najbolj pisana in s slaščicami obdana hišica pripada Janku in Metki, ki jima tako kot v zgodbi preti čarovnica. Čisto blizu so Božičkove sani z jeleni in nabiralnik dedka Mraza, kamor otroci lahko oddajo svoja pisma, nanje pa bo dedek Mraz odgovoril. Decembrsko naselje je že podnevi pravljično, saj so liki v podobah slovitega Disneyja, ko pa se zvečeri, zaradi lučk postane čarobno in obiskovalec dobi občutek, da je v eni Disneyjevih risank.