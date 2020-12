Sedemdeset centimetrov novega snega, ki ga je zapadlo v Planici, je povzročilo veliko dodatnega dela prirediteljem svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, da so letalnico pripravili za današnji preizkus pod žarometi. Zaradi megle so morali preizkus prestaviti za 50 minut, prvi pa tako kot lani skočil član domačega kluba Rateče Planica Rok Tarman in pristal pri 148 metrih. Najdlje med 15 predskakalci – 209 metrov – sta poletela Cene Prevc in Lovro Kos.

Medtem ko so danes izvedli dodatno testiranje na covid-19 (vsi dosedanji testi so bili negativni), je pri pripravi letalnice in okolice sodelovalo več kot 300 ljudi. »Planica je vsako leto drugačna, zato je tudi vsaka priprava posebna. Tudi za letošnjo izvedbo smo se pripravili zelo dobro, ni pa enostavno. Vso noč je bila na letalnici dežurna služba, da je očistila sneg z zaletišča, teptalec pa je vseskozi teptal in mešal sneg, da bo do prvega skoka na uradnem treningu vse pripravljeno,« je pojasnil vodja tekmovanja Jelko Gros.

Nastop v kvalifikacijah ima zagotovljen le Lanišek Šestčlanska slovenska reprezentanca je imela v torek v zahtevnih razmerah s sneženjem zadnji tehnični trening na 138-metrski skakalnici v Planici. Največ pozornosti so namenili preizkušanju opreme, saj so zlasti smuči za letalnico nekoliko bolj trde. Slovenija ima na jutrišnjem treningu v dveh serijah pravico nastopa s šestimi tekmovalci, v kvalifikacijah pa s štirimi. Selektor Gorazd Bertoncelj je odločil, da je v ekipo za kvalifikacije že uvrščen Anže Lanišek, saj je tudi edini izpolnil normo s tem, da je v skupnem seštevku svetovnega pokala uvrščen med najboljšo deseterico. Peterica, Timi Zajc, brata Domen in Peter Prevc, Bor Pavlovčič in Žiga Jelar, se bo v dveh poletih za trening v internih kvalifikacijah udarila za preostala tri prosta mesta v reprezentanci. »Na zadnjem treningu je bilo nekaj dobrih skokov, nekaj malce slabših, a v tem trenutku ni razlogov za zaskrbljenost. Peter Prevc je pokazal dva zelo dobra skoka, s katerima je lahko uspešen na letalnici. Domen Prevc je imel malo težav, saj je bilo zanj sneženje zelo moteče. Izmed petih skokov smo bili zadovoljni le z njegovim zadnjim, ki je bil pravi in s takšnimi lahko upa na dolge polete,« je na virtualni novinarski konferenci povedal Gorazd Bertoncelj. Za Anžeta Laniška je dobrodošlo, da je že uvrščen v ekipo. Običajno potrebuje polet ali dva, da se spoprijatelji z letalnico, nato pa mu gre iz dneva v dan bolje. »Čeprav sem uvrščen v ekipo, se bom obeh poletov za trening lotil enako, kot če bi se se moral uvrstiti v reprezentanco. Fantje so v preteklosti že pokazali moč na letalnicah, zato nočem biti črna ovca, ki bi skakal slabo. Skušal bom pokazati svoje najboljše skoke in uživati v vsakem poletu posebej,« je povedal Anže Lanišek. Za kapetana Petra Prevca bo tekmovanje jubilejno, saj bo v Planici tekmoval že desetič. Ker obožuje zimo, se je razveselil snežne idile na Gorenjskem. »Sneg pomori naravo in tudi mene, zato je priprava na tekmo veliko lažja. Čeprav ne bo gledalcev, ki so mi dajali energijo in zbranost za nastop, se zanašam na to, da sem v Planici dosegel že nekaj velikih uspehov. Z mirnostjo, ki mi jo je dala zasnežena narava, bom skušal v sebi prebuditi dobre občutke, da bom vse presenetil že s prvim poletom. Z zadnjim treningom sem zadovoljen, saj vem, zakaj je prišlo do napak in sem jih lahko odpravil. To me pomirja pred prvim poletom na letalnici. Najprej se moram čim bolj spoprijateljiti z letalnico, potem pa bomo videli, kje smo,« razmišlja Peter Prevc. Timi Zajc, ki je v minuli sezoni osvojil srebrno kolajno v svetovnem pokalu za posebno točkovanje poletov, stavi na smuči, s katerimi izboljšuje osebni rekord (trenutno je 240 metrov) in vsak nov mejnik na njih tudi zapiše s flomastrom. Že od začetka sezone nestrpno čaka tekmovanje v Planici. »Prvi cilj je, da se uvrstim uvrstim v ekipo, nato pa tudi izpisovanje novega rekorda. Če bom skoke, ki sem ji pokazal v Rusiji, prenesel na velikanko, bom lahko kar uspešen. Po Ruki sem zamenjal smuči in dobil nov dres ter dobro skočil že na prvem treningu v Nižnem Tagilu. Za Planico je prvi cilj uvrstitev v ekipo, če bi letel proti drugi rdeči črti (240 metrov, op. p.), bi bil pa tudi nasmejan,« je razlagal Timi Zajc.

Največja uganka je Domen Prevc Bor Pavlovčič, ki sicer prihaja iz Mojstrane, je glede na klub domačin v Planici, saj je član Rateč. 22-letni tekmovalec, ki je imel v lanski sezoni težave s poškodbo hrbta, nato pa je zamenjal trenerja in način dela, je v letošnji sezoni po dosežkih drugi član slovenske zračne eskadrilje, čeprav je član reprezentance B. »Povsem sem prepričan, da se z dobrimi skoki lahko uvrstim v ekipo za prvenstvo. Tudi počutim se zelo domače in dobro, saj je hrana malo boljša, zrak je svež, počnem stvari, ki jih imam rad, obenem pa treniram, da bodo poleti dolgi,« napoveduje Bor Pavlovič, ki ima osebni rekord 230 metrov. Žiga Jelar je na zadnjem treningu prikazal boljše skoke kot Nižnem Tagilu. Največja uganka je specialist za smučarske polete Domen Prevc, ki ni nastopil še na nobeni tekmi, ampak je pod vodstvom Janija Grilca treniral v Planici in Kranj, sešili pa so mu tudi veliko novih dresov. »Fajn bi bilo, če bi vedel, kam točno spadam, saj ne vem, kaj moj dober skok pomeni na tekmi. Kakovost skokov je boljša iz dneva v dan. Upam, da bo tako ves konec tedna. V minulih tednih sem pokazal že boljše skoke, kot je bil zadnji na treningu v torek. Na letalnici so povsem drugačni občutki, hitrosti in oprema kot na skakalnici, a s tem ne bi smel imeti težav,« je pojasnil Domen Prevc, ki bo zadovoljen z uvrstitvijo med najboljših petnajst.