Že konec tedna je bila tako občasno odrezana od sveta Lesna dolina (Lesachtal), kjer so do ponedeljka uspeli cesto splužiti do te mere, da so bili nekateri kraji v dolini dostopni vsaj za nujno pomoč. V nekaterih krajih vzhodne Tirolske so bili konec tedna preseženi rekordi tridnevnega povprečja, od petka do nedelje je napadlo do pol metra snega. V St. Jakobu v dolini Defereggental je na višini 1300 metrov debelina snežne odeje skupno dosegla slab meter in pol, ter s tem presegla rekord iz decembra 2008, ko je bilo tam 113 cm snega.

V ponedeljek je znova začelo snežiti na zgornjem Koroškem in na vzhodnem Tirolskem, zaprte so številne ceste in mnoga gospodinjstva so ostala brez električnega toka. Še vedno velja 4. stopnja nevarnosti plazov, kar pomeni, da se ti lahko sprožajo tudi spontano. Na zgornjem Koroškem, kjer je trenutno v dolinah do meter in pol, v gorskih vasicah (tako na primer v Heiligenblutu) pa tudi do dva metra snega, ljudem svetujejo naj ne zapuščajo domov, če to ni nujno. V koroških okrožjih Špital ob Dravi in v Šmohorju so danes zaprte vse šole, na Koroškem je trenutno brez električnega toka 8000 gospodinjstev, na vzhodnem Tirolskem 3000. Zaradi nevarnosti plazov so zaprte številne ceste, med drugim trenutno ni mogoče priti v Lesno dolino (Lesachtal) in v Mölltal , prav tako ne na Mokrine (Nassfeld), zaprta je tudi cesta na Korensko sedlo.