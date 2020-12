Madžarski fant od fare, klerikalček in goreč privrženec stranke Fidesz je žrtev nemške obveščevalne službe, je pohitel z izjavo Viktor Orban in najbrž ni daleč od resnice, v novi številki Nedeljskega dnevnika v rubriki Šepet piše Aleksander Lucu. Kajti nemška kanclerka Angela Merkel je že pred časom dala vedeti, da ji je popolnoma jasno, kaj nameravajo Janez Janša, Viktor Orban in predsednik največje poljske stranke Zakon in pravičnost Jaroslaw Kaczynski (predsednik vlade Mateus Morawiecki in predsednik države Andrzej Duda imata na Poljskem podobno vlogo vodenega strašila kot Borut Pahor v Sloveniji).

Potem ko je iz njene okolice prišlo zafrkljivo opozorilo, da je maršalček Janša (tak vzdevek ob vzdevku Mali Trumpek so mu dali poljski novinarji) spet nov samooklicani maršal z Balkana, ki se vtika v nemške politične igre, se je zgodil navidezen preobrat. Merklova je namreč pokroviteljsko in prizanesljivo dejala, da niso nepomembni napori Janeza Janše, da bi se našel kompromis med EU na eni strani ter Poljsko in Madžarsko na drugi. Ali drugače povedano, Poljska, Madžarska in Slovenija ne bodo sprejele pogojevanja »zastonj« denarja (vse tri države so neto dobitnice denarja iz EU – noter dajo manj, kot dobijo ven) z obvezo spoštovanja prava. Samo medklic: spoštovanje prava, kot je zapisano v lizbonski pogodbi, je res ena velika pomota, kajti kazni za nespoštovanje bi morale biti izjemno hude in predvsem vzgojne za politike Lukašenkove doktrine.

V Bruslju so že zdavnaj spregledali, kaj se gredo Janša, Orban in Kaczynski. Proti pogojevani vladavini prava sta skladno z dogovorom glasovali le Poljska in Madžarska, Janez Janša pa ne, kajti njemu so zarotniki namenili vlogo mediatorja! Janšev argument naj bi bila strpnost, ki jo je pokazal na volitvah leta 2014, ki mu jih je ukradel Miro Cerar, potem ko se je tretjina volilcev odločila za stranko SMC, zato Janši tudi ne gre zameriti, da ga je tako zmedel volilni poraz Donalda Trumpa v Ameriki.

Janez Janša kot mediator med EU in madžarsko-poljsko zaroto bo mnogo bolj koristen, ko bo Slovenija po Nemčiji in Portugalski prevzela predsedovanje Slovenije Svetu EU in se bo lahko vtikal tudi v delo evropske komisije, ki jo vodi Ursula von der Leyen, sicer tesno povezana z nemško kanclerko Angelo Merkel.

