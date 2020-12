Največ težav z naraslo vodo imajo prebivalci občine Vrgorac blizu Makarske, kjer je poplavljenih najmanj šest hiš, ponekod je voda dosegla šest metrov višine. Približno 50 domačinov v 26 objektih v naselju Kokorići je odrezanih od sveta, je za televizijo N1 potrdil župan Ante Pranić. Hiše stojijo na hribu, z vseh koncev obkroženim z vodo. Prebivalcem pomagajo gasilci, gorski reševalci in delavci lokalnega vodnega gospodarstva, do nekaterih hiš se niso mogli prebiti drugače kot s čolnom. Danes naj bi jih evakuirali.

Lokalne reke sicer še naraščajo. Na območju tako hudih poplav ni bilo že več desetletij, od včeraj zvečer je na območju padlo približno 80 litrov dežja na kvadratni meter. V manj kot dvanajstih urah je voda narasla za pol metra.

Poplave ogrožajo tudi nekaj hiš na območju Poreča, hudournike in zemeljske plazove so zabeležili še na območjih Rovinja, Buj in Pazina. Zaradi vode na cesti je za ves promet v obeh smereh zaprt istrski ipsilon med izvozoma Višnjan in Baderna. Prav tako so zaprte državna cesta Rovinj-Kanfanar ter še nekatere lokalne ceste v hrvaški Istri. V Rovinju je v minulih urah padlo 109 litrov dežja na kvadratni meter, je še javila N1. Na svoji spletni strani so objavili tudi fotografije, na katerih je iz zraka videti poplavljeno avtocesto.

Dodatne padavine in s tem morebitne poplave napovedujejo tudi za danes.