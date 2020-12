Odstotek deleža pozitivnih testov je še vedno visok, a 3,3 odstotne točke nižji kot prejšnjo sredo. Novo okuženih je 290 manj, kot jih je bilo preteklo sredo, je na novinarski konferenci pojasnil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Včeraj je bolnišnično oskrbo potrebovalo 1282 covid pacientov, kar je 22 manj kot včeraj, intenzivno nego pa 198 pacientov (pet več kot dan prej). Iz bolnišnic so bili odpuščeni 104 bolniki, na novo je bilo sprejetih 106 bolnikov. Na UKC Ljubljana je bil danes zjutraj hospitaliziranih 328 bolnikov, od tega 60 na intenzivni terapiji, 59 na covid oddelkih in eden na ginekološki kliniki. V domovih za starejše je bilo novookuženih 111 stanovalcev in 56 zaposlenih, od tega 35 zdravstvenih delavcev. V petih posebnih socilano-varstvenih zavodih pa je bilo 233 okuženih uporabnikov in 151 zaposlenih.

Glede na število novih okužb na včerajšnji dan sicer izstopajo naslednje občine: Murska Sobota (30), Ljutomer (23), Novo mesto (88), Krško (55), Sevnica (32), Celje (33), Velenje (60), Maribor (93), Ptuj (30), Ljubljana (169), Ivančna Gorica (34), Medvode (27), Postojna (22), Koper (45), Idrija (34), Kranj (52), Tržič (22).

Na prvem mestu je najbolj okužena statistična regija Posavje (1447), sledi Pomurska (1391), najmanj okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pa je v Osrednjeslovenski regiji (722).

Po anketah sodeč, se ljudje v največji meri verjetno okužijo na delovnem mestu (okoli 25 odstotkov), velik delež ne zna navesti, kje bi se lahko okužili, pomembno žarišče okužb pa so še vedno družina oz. skupna gospodinjstva – več kot 22 odstotkov. V domovih starejših občanov je več kot 14 odstotkov, v bistveno manjšem odstotku pa so zasebna druženja, bolnišnične okužbe, obisk trgovine oziroma drugo.

Epidemiologinja iz NIJZ Eva Grilc je v tedenskem poročilu o epidemioloških razmerah v državi povedala, da število potrjenih primerov po starosti in spolu v Sloveniji kaže, da je breme okužb še vedno veliko v starejših skupinah prebivalstva. »Velik del bremena odpade na domove starejših občanov, kumulativno število primerov še vedno narašča, tako med oskrbovanci kot zaposlenimi. Če pogledamo število aktivnih primerov covid-19 v DSO-jih od 17. novembra do 8. 12., vidimo, da smo na platoju tako med zaposlenimi kot oskrbovanci, morda v zadnjih dneh s kančkom optimizma zaznavamo nekolikšen upad.«

Celjenje proti koronavirusu prostovoljno in brezplačno

Profesor na fakulteti za farmacijo Borut Štrukelj je na novinarski konferenci poudaril, da se približujemo trenutku, ko bomo imeli na razpolago več cepiv – trenutno jih je v klinični fazi preiskav 71. »Gre za cepiva z novo tehnologijo kot tudi klasična cepiva, ki jih uporabljamo že sedaj za druge vrste okužb. Trinajst od teh je v tretji fazi kliničnega razvoja, sedem jih je dobilo omejeno dovoljenje za uporabo. Od tega štiri na Kitajskem, dve v Rusiji in eno v Angliji,« je dejal.

Dovoljenje za uporabo v Angliji je že prejelo cepivo Pfizerja in BioNTecha, po besedah Štruklja pa se pričakuje, da bo tudi v EU do 29. 12. prišlo pozitivno mnenje za sproščanje omenjenega cepiva. »Zelo podobno naj bi se zgodilo tudi s cepivoma Modern in AstraZeneca.«

Zagotovil je, da cepiva veljajo za stabilna, skrivnost pa ni niti njihova sestava. »Čim cepivo dobi dovoljenje evropske agencije za zdravila, je sestava objavljena. Ni skrivnosti, kar se tega tiče,« je poudaril in dodal, da je pri prav vseh učinkovitost okoli 90-odstotna. Vsa tri cepiva bodo sicer podvržena sistemu dveh odmerkov. Pri Astra Zeneca in Moderna bo med odmerkoma minil mesec dni, pri Pfizerju pa okoli 21 dni. Po cepljenju bo oseba zaščitena sedem do devet dni po drugem prejetem odmerku.

Štrukelj je poudaril, da cepiva veljajo za varna in jih lahko prejmejo tudi bolniki s kroničnimi boleznimi. »Kar se tiče nosečnic, se preizkusi na njih ne izvajajo, zato jim. svetujemo, da se ne cepijo. Tudi bodoče mamice, ki načrtujejo zanositev, naj ne zanosijo dva meseca po zadnjem odmerku. Za doječe matere še nimamo dovolj podatkov, zato naj se ne bi cepile,« je dejal. Med tistimi, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov še ne bodo cepili, sodijo tudi otroci mlajši od 16 let, medtem ko osebam z avtoimunskimi boleznimi svetuje, da se pred cepljenjem posvetujejo z zdravnikom.

In kakšni naj bi bili stranski učinki cepiv? »Poleg bolečine na mestu vboda, lahko pride do rahle rdečine, rahlega glavobola in pa bolečine v mišicah, kar pa izgine v treh dneh. Kot kaže, gre za cepiva z zelo malo stranskimi učinki,« je povedal in dodal, da kljub pomanjkanju podatkov vse kaže, da bo zaščita proti virusu po cepljenju najverjetneje držala vsaj leto dni, kar je primerljivo s cepivi proti sezonski gripi. Cepljenje bo sicer prostovoljno, brezplačno in tudi za tiste, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja.

Kacin je ob tem poudaril, da je odziv državljanov na včerajšnji poziv ministra za javno upravo Boštjana Koritnika glede izpolnitve izjave za izkaz interesa za cepljenje zelo velik. Oddanih je bilo že 13.594 vlog brez e-identitete in še 3336 vlog z e-identiteto. »Skupaj imamo že 16.930 državljanov in državljank, kar je nedvomno uspeh, saj je od nastopa ministra Koritnika nastopilo manj kot 24 ur,« je razkril Kacin.

Kdaj se bo cepljenje v Sloveniji pričelo, še ni jasno, saj je odvisno predvsem od tega, koliko odmerkov cepiv bo na razpolago. Je pa po zagotovilih Štruklja sistem cepljenja zelo natančno dodelan.