Kot pravo grozljivko in višek malomarnosti so policisti opisali sinočnjo nesrečo na območju Škofje Loke. Močno opita voznica je namreč najprej vozila po napačni strani ceste in nato zapeljala v potok, pri čemer se je z avtom prevrnila na streho. Ob tem so na vozilu počila vsa stekla, voda je začela dreti vanj. Eden od treh otrok, ki so bili z njo v avtu, se je rešil in stekel po pomoč do prve hiše. Po prvih podatkih sta nato domačina iz avta rešila ostale tri ujete, torej žensko in dva otroka.

»Če ne bi bilo takega poguma in zbranosti otroka ter hitre in nesebične pomoči domačinov, bi se dogodek zagotovo odvil drugače,« opozarjajo policisti. Na veliko srečo je pri prevrnitvi avta nastala zgolj materialna škoda. Voznico policisti obravnavajo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa, z dogodkom pa bodo seznanili tudi center za socialno delo.

Letos je na gorenjskih cestah umrlo že enajst ljudi. Policisti opozarjajo, da za naj za volan sedejo le trezni vozniki. »Alkohol je droga, ki povzroča veliko fizično in psihično odvisnost, in ni primera, ko bi se nekdo pod vplivom alkohola iz ene točke do druge pripeljal varno. Tukaj ni dileme,« pravijo policisti. Da je kaj takega možno, je zmotno prepričan zgolj »pijanec«, dodajajo. Tak človek ne bo zaznal nevarnosti, saj se je ne zaveda, občutijo in opazijo pa jo tisti, ki se z njim srečajo, zaključujejo.