Nazadnje je v torek to storila država Havaji. Trump, njegova kampanja in nekateri republikanci po ZDA vseeno ne odnehajo s tožbami in pokusi spreobrnitve volje volivcev, čeprav so doslej doživeli že kar okrog 50 sodnih porazov.

Biden je glede na potrjene izide po državah na volitvah osvojil 306 elektorskih glasov, Trump pa jih je osvojil 232. Za zmago jih je bilo potrebnih 270.

Ti elektorji so že potrjeni in bodo 14. decembra oddali svoje glasove za Bidna in Trumpa. V torek je potekel tako imenovani zadnji rok za varno zavetišče. To pomeni, da bi se moralo končati vsakršno izpodbijanje volilnih izidov po posameznih državah. Na primer ponovna štetja in revizije. Sodišča bi morala sedaj avtomatično zavračati vsako novo tožbo proti volitvam vloženo po 8. decembru.

Izidi so namreč potrjeni in dokončni, zvezni kongres pa mora sprejeti in upoštevati ter potrditi izid glasovanja elektorjev. Vendar pa Trumpa in podpornikov to ne ustavlja in bodo nadaljevali s tožbami kljub lekciji vrhovnega sodišča.

Gladka zavrnitev zahteve za razveljavitev volilnih izidov v Pensilvaniji, ki je bila doslej poražena na vseh državnih sodiščih, je po mnenju pravnih strokovnjakov ZDA jasno sporočilo vrhovnega sodišča, da se ne bo vpletalo v volitve ali skušalo spremeniti voljo volivcev.