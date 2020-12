Na občinski civilni zaščiti so bili celo noč pokonci, vendar se razmere za zdaj še ne umirjajo. Še vedno dežuje in vode derejo preko robov. Tako je zalilo cesto proti mejnemu prehodu Dragonja in je otežen prehod proti njemu, je pojasnil Zirnstein.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je okoli 6. ure morje poplavljalo v Piranu, vendar je to po besedah Zirnsteina trenutno najmanjša težava, ki so jo preprečili z namestitvijo baraž.

Najbolj kritično je v dolini reke Dragonje oz. na območju Sečovelj. Okoli 25 ljudi iz treh prostovoljnih gasilskih društev, koprske gasilske brigade in civilne zaščite je bilo celo noč pokonci ter spremljalo zlasti dogajanje od Sečovelj do Strunjana, kjer je bilo najbolj kritično ob nedeljskem neurju.

Dež in izlivanje rek trenutno preprečujeta normalno gibanje, nihče pa jim za zdaj ni javil nastanka zemeljskih plazovih, je še dodal prvi mož piranske civilne zaščite.