V najbolj dramatični tekmi večera je Lepzig premagal Manchester United s 3:2 ter tako zasedel prvo mesto v skupini H, Angleži pa bodo tekmovanje nadaljevali v ligi Evropa. Lepzigu, za katerega je 75 minut zelo dobro igral Slovenec Kevin Kampl, je uspel atomski začetek tekme. Po golih levega bočnega branilca Angelina (Španec v Leipzigu igra kot posojeni nogometaš Manchester Cityja) in Malijca Haidara je že po 13 minutah vodil z 2:0. Ko je v 69. minuti Kluivert povišal vodstvo na 3:0, je kazalo, da je tekma odločena, vendar je bil zaključek dramatičen. Angleži (Fernandes in Pogba) so v treh minutah dosegli dva zadetka, izenačenje, s katerim bi Manchester United napredoval v osmino finala, pa je preprečil vratar madžarske reprezentance Gulasci.

»Bilo je zelo težko, vendar je občutek izjemen, posebej po uspehu proti takšnemu tekmecu. Uspeli smo, ker smo bili trdni in močni do konca tekme. Zadnja obramba Gulacsija je bila neverjetna,« je bil navdušen strelec prvega gol Angelino. Razočarani kapetan Manchester Uniteda Harry Maguire je dodal: »Po zaostanku 0:2 smo stiskali tekmeca, ki pa je dosegel gol iz prvega napada v drugem polčasu. Tudi po 0:3 se nismo predajali in smo se približali izenačenju, vendar nismo imeli sreče. Tekmo smo izgubili, ker smo bili premalo agresivni.«

Na tekmi skupine H med PSG in Istanbulom je prišlo do škandala. Pomočnik trenerja turškega prvaka, Kamerunec Pierre Webo, je v 14. minuti prejel rdeči karton. Turki trdijo, da ga ob tem četrti sodnik, Romun Sebastian Colotescu ob komunikaciji z glavnim sodnikom rasistično žalil z uporabo besede »izključi črnca«. Istanbul je protestno zapustil igrišče, nato so v slačilnico odšli še igralci PSG. Ker nekateri turški igralci sinoči niso hoteli nadaljevati tekme, naj bi jo danes ob 18.55. Ne glede na izid, ima PSG zagotovljeno uvrstitev na drugo mesto, saj je v medsebojnih tekmah boljši od PSG. »Naš pomočnik trenerja Webo je bil žrtve rasizma, vendar je bil izključen,« je na twitterju zapisal turški klub.

Po 30 mesecih sta si nasproti znova stala najboljša nogometaša zadnjega desetletja Messi (Barcelona) in Ronaldo (Juventus). Potem ko je Barcelona dosegla pet zmag v ligi prvakov, si je privoščila poraz, s katerim je izgubila tudi prvo mesto v skupini. Juventus jo je na stadionu Nou Camp ponižal s 3:0, dva gola – oba iz enajstmetrovke – je dosegel Ronaldo. Juventus je prvi v skupini G, saj je boljši v medsebojnih tekmah, potem ko je v Torinu izgubil 0:2, je v Barceloni zmagal s 3:0. »To je bila izjemna moštvena predstava. Po vsem igrišču smo si pomagali med seboj v dobrobit ekipe. Ko imaš v konici napada takšnega igralca, kot je Ronaldo, je možno vse,« je bil evforičen branilec Juventusa Leonardo Bonucci. Za Barcelono ni boleč le poraz, ampak je ostala tudi brez 2,7 milijona evrov, kolikor so vredne tri točke v ligi prvakov. Katalonski ponos je namreč v velikih finančnih težavah in je dobrodošel vsak milijon evrov zaslužka. »Juventusu smo po vsem igrišču puščali preveč prostora. Tekmec je bil veliko bolj prepričljiv,« je priznal trener Barcelone Ronald Koeman.

V drugi tekmi v skupini G si je Dinamo Kijev z zmago proti Ferencvarosu z 1:0 priigral nastop v ligi Evropa. Tekma je imela slovenski pridih, saj je Bejmanin Verbič za Kijevčane igral 86 minut, Miha Blažič pa celo tekmo za madžarskega prvaka.

V skupini F je Borussia Dortmumd tudi z rezervisti po preobratu zmagala na gostovanju v Rusiji pri Zenitu in potrdila prvo mesto. Lazio je v neposrednem dvoboju za drugo mesto proti belgijskemu Bruggeu trepetal za napredovanje v osmino finala. Čeprav je Brugge ob zaostanku 1:2 v končnici prvega polčasa ostal z desetimi igralci ( izključen Sobol), so borbeni gostje izid v Rimu izenačili, v 92. minuti pa zadeli prečko. Napadalec Lazia Ciro Immobile se je vpisal v zgodovino. Z golom iz enajstmetrovke je postal tretji italijanski nogometaš, ki je dosegel zadetek na štirih zaporednih nastopih v sezoni ligi prvakov. Pred tem je takšen podvig uspel Alessandru Del Pieru v sezonah 1995/96 in 1997/98 ter Filippu Inzaghiju v sezoni 2002/03. Immobile je v letošnji sezoni v 12 nastopih za Lazio dosegel že 11 golov.