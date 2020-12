Ker je od njegove upokojitve minilo manj kot sedem let, bo moral Austin dobiti posebno odobritev senata za opravljanje položaja poleg tega, da ga mora senat tudi uradno potrditi za obrambnega ministra.

Danes je bil v ZDA sicer prelomen datum glede volitev. 8. december je zadnji dan, do katerega morajo zvezne države potrditi rezultate novembrskih volitev. To je običajno formalnost, letos pa je drugače zaradi trditev predsednika Donalda Trumpa o volilnih goljufijah. Sprožil je številne sodne postopke, toda sodniki niso ugotovili večjih nepravilnosti, tako da se rezultat ni spremenil v nobeni zvezni državi. Naslednji korak se bo zgodil 14. decembra, ko se bodo v vsaki zvezni državi posebej zbrali elektorji zmagovalnega kandidata in formalno oddali glasove zanj. Rezultate tega glasovanja bo kongres potrjeval 6. januarja.