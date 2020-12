Spored EP

Moški (od 9. do 13. decembra), danes: mladinci kvalifikacije (od 8. do 18.45 – za Slovenijo bodo v 1. turnusu nastopili: Anže Hribar, Gregor Turk, Gregor Raković, Tim Jambriško in Kevin Buckley), jutri: člani kvalifikacije (od 8. do 18.45 – za Slovenijo bosta v 1. turnusu nastopila Sašo Bertoncelj in Rok Klavora), pojutrišnjem: finale mnogoboja za mladince (ob 10. uri), sobota, 12. decembra: ekipni finale za člane (ob 13. uri), nedelja, 13. decembra: finale na posameznih orodjih za mladince (ob 8. uri) in člane (ob 13. uri).

Ženske (od 17. do 20. decembra), četrtek, 17. decembra: kvalifikacije za članice (za Slovenijo bosta nastopili Lucija Hribar in Zala Bedenik), petek, 18. decembra: kvalifikacije za mladinke (za Slovenijo bodo nastopile Zala Trtnik, Živa Konič, Tia Pavlin Zakovšek, Lea Koren in Neža Erpič), sobota, 19. decembra: finale ekip za članice, nedelja, 20. decembra: finale na posameznih orodjih za mladinke in članice.