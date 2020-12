Britanski premier Boris Johnson potuje v Bruselj, kjer se bo zvečer srečal s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen dan pred evropskim vrhom. To naj bi bila zadnja priložnost za dosego sporazuma o prihodnjih odnosih Evropske unije in Velike Britanije, ko se bo za slednjo 1. januarja končalo prehodno obdobje, med katerim še igra po pravilih Unije.

Članice EU so pred srečanjem včeraj izpostavile usklajene poglede na stališča v pogajanjih, glavni pogajalec Michel Barnier je tvitnil, da obstaja »popolna enotnost«. Odprta ostajajo tri pogajalska vprašanja oziroma področja: dostop ribičev iz EU do britanskih voda, vprašanje pravične konkurence podjetij ter upravljanje sporazuma.

Vmes je prišla spodbudna novica, da bo Združeno kraljestvo iz predloga zakona o britanskem notranjem trgu umaknilo sporne člene, ki bi omogočili kršenje lani sklenjenega izstopnega sporazuma z EU. Tako so se dogovorili v ponedeljek na skupnem odboru za nadzor nad izvajanjem tega sporazuma. Dogovor so dosegli na področjih kontrolnih točk na mejah, izvoznih deklaracij, oskrbe z zdravili in oskrbe trgovin s prehranskimi proizvodi. Dogovorili so se tudi, da je treba pri državni pomoči upoštevati severnoirski protokol. Namen tega protokola je preprečiti trdo mejo na irskem otoku po brexitu. agencije