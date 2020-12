Vodja madžarske vladajoče stranke Fidesz, premier Viktor Orban, je vodstvu Evropske ljudske stranke (EPP) poslal pismo s predlogom ohlapnejšega medsebojnega sodelovanja, ki je zadnji dve leti iz več razlogov postalo problematično, članstvo Fidesza v EPP pa zato zamrznjeno. Po poročanju madžarskih medijev Orban predlaga sodelovanje, kakršnega so imeli z EPP v obdobju 1999–2009 britanski konservativci.

Po predlogu bi Fidesz oblikoval podskupino oziroma svojo skupino v evropskem parlamentu, ki bi bila povezana z EPP. To bi omogočilo, da »se v prihodnje izognemo konfliktom pogledov in interesov ter problemom v komunikaciji«, je zapisal Orban v pismu vodji poslanske skupine EPP Mafredu Webru. Skupini EPP pa bi takšna rešitev tudi omogočila, da obdrži dosedanjo številčno zastopanost v evropskem parlamentu.

Britanski konservativci so se po razpadu skupine Evropski demokrati (ED), katere člani so bili, leta 1992 dogovorili za neke vrste pridruženo članstvo skupini Evropske ljudske stranke v evropskem parlamentu, ki se je preimenovala v EPP-ED. Takšna rešitev, ki za nikogar ni bila idealna, je trajala do leta 2009, ko so britanski konservativci izstopili iz te skupine v evropskem parlamentu in sooblikovali novo (Evropski konservativci in reformisti).