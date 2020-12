Trinajstkratni evropski prvak Real Madrid ostaja do zadnje tekme skupinskega dela v negotovosti za napredovanje v osmino finala. V skupini B je bilo doslej že toliko spodrsljajev, da imajo pred odločilnim večerom vse štiri ekipe realne možnosti za uvrstitev v izločilne boje.

Kraljevi klub doživlja eno od najmanj prepričljivih jeseni na evropskem odru, ki se je začela nemirno s ponesrečeno domačo premiero s Šahtarjem (2:3). Real je v drugem krogu z zadetkom v sodnikovem podaljšku iztržil točko na gostovanju v Mönchengladbachu in dvakrat premagal Inter – doma z odločilnim golom v zaključku tekme, v gosteh po enajstmetrovki in avtogolu. Ko je že kazalo, da bo Real potegnil do prvega mesta v skupini, se je zgodil poraz v Donjecku (0:2), kar je moštvo iz Madrida postavilo pod pritisk zmage na zadnji tekmi z Borussio.

»To je dobra priložnost, da pokažemo, kaj zmoremo kot ekipa,« je izziv proti nemškemu predstavniku opisal trener Zinedine Zidane, ki je po vsakem porazu bližje odhodu iz Reala. »O tem ne razmišljam. Popolnoma sem osredotočen na tekmo z Borussio in ohranjam pozitivne misli. Vse bomo dali od sebe za zmago. Treba je umiriti strasti in podrediti vsako malenkost za uspeh,« je neprijetna vprašanja odganjal Zidane. In zakaj je Real tako neprepričljiv na evropskem in domačem prizorišču? »Od igralcev zahtevamo, da igrajo vsake tri dni. Vedno se merimo s kakovostnimi tekmeci in v letošnjem letu veliko dejavnikov vpliva na podobo na igrišču. Pomembno je, da slabosti prepoznamo in jih skupaj odpravimo,« dodaja Zidane.

Borussii za napredovanje ustreza tudi remi, saj ima točko prednosti pred Šahtarjem in Realom, medtem ko bi poraz lahko bil usoden. Inter je na četrtem mestu s petimi točkami in bo na San Siru gostil nogometaše iz Donjecka. »Ekipe, kot je Real Madrid, delujejo najbolje pod pritiskom. To smo videli tudi letos proti Interju. Čaka nas zelo težko delo in igranje na remi nikoli ni modra odločitev. Braniti se bomo morali strastno, potrebovali pa bomo tudi zadetek. Prepričan sem, da lahko pokažemo zunajserijsko predstavo,« pred največjo tekmo sezone pravi trener Borussie Marco Rose.