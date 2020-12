Za parlamentarni odbor za kulturo je bil včeraj naporen dan, saj se je kar šest ur ukvarjal z nepravilnostmi pri postopkih obravnave vlog za pridobitev statusa samozaposlenega ter pravice do plačila prispevkov, do katerih prihaja na ministrstvu za kulturo; nazadnje je s sklepom pozval ministrstvo, naj začne končno spoštovati zakonodajo.

Slediti bi morala še seja, posvečena primeru izbrisa Zlatana Čordića - Zlatka iz razvida samozaposlenih v kulturi, vendar so se člani odbora iz vrst koalicije odločili za obstrukcijo, zato je zaradi nesklepčnosti ni bilo. Minister za kulturo Vasko Simoniti je sicer predčasno zapustil prizorišče z besedami, da »se mu ne da več«.

»Laž in izmišljotina« Ministrstvo za kulturo je Zlatku, sicer znanemu kritiku vladne politike, prejšnji teden poslalo odločbo, da ga bodo izbrisali iz razvida samozaposlenih v kulturi, »ker ne izpolnjuje pogojev«; s svojim javnim delovanjem naj bi namreč »bistveni del svojega ustvarjalnega časa« namenjal za aktivnosti, »ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za dejavnost, zaradi katere je bil vpisan v razvid«. Z izbrisom bi Čordiću prenehala tudi pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz proračuna, ki mu je bila priznana vse do julija 2022. »To, kar mi očitajo v odločbi, da namreč premalo časa posvečam ustvarjanju, je laž in izmišljotina,« je včeraj poudaril Čordić. »Moj enajsti album, ki je izšel septembra, potrjuje, da so mi status odvzeli protipravno – samo zato, ker je vlado več kot očitno zmotilo, da sem na glas govoril to, kar si misli večina ljudi.« V zadnjem letu je med drugim posnel več videospotov, v obdelavi pa ima tudi večjo količino novega materiala, ki ga navdihujejo »trenutne razmere v državi«.

Absolutna kršitev postopka Na protipravnost odločbe, s katero je kulturno ministrstvo v javnosti vzbudilo vtis političnega obračunavanja s kritičnim državljanom, je v minulih dneh opozorilo več združenj in posameznikov. »Ministrstvo v odločbi ne navaja dejstev, temveč zgolj domnevne kršitve – ne razlikuje pa niti med poklicnim delovanjem ustvarjalca in njegovim zasebnim udejstvovanjem,« so bili na primer zgroženi v društvu Asociacija. Sklicevanje ministrstva na to, da Čordić preveč časa namenja dejavnostim, ki niso povezane z njegovim poklicem, pa je po mnenju Društva slovenskih režiserjev nezaslišano: »To pomeni, da si minister jemlje pristojnosti, ki mu nikoli in nikdar ne morejo pripadati.« Sporno je tudi, da Čordić ni dobil priložnosti, da bi pojasnil domnevne očitke. »Odločba je bila sprejeta, ne da bi imel glasbenik možnost, da se izreče o dejstvih ter okoliščinah, pomembnih za njeno izdajo,« je poudaril pravnik Mitja Šuštar, predsednik sindikata Glosa. »To je absolutna bistvena kršitev postopka.« Po mnenju Asociacije gre za »nedopustno ravnanje javnega organa«, ki je v očitnem nasprotju s temelji pravne države. Na odločbo tudi ni mogoča pritožba – edino pravno sredstvo, ki ga ima na voljo Čordić, je vložitev tožbe na upravno sodišče. Kot nam je zaupal včeraj, se bo zanjo najverjetneje tudi odločil.