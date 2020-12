Praznične usmeritve za Evropo: druženje v mehurčkih in empatija do prebivalcev

Prebivalci bodo protikoronske ukrepe verjetneje spoštovali, če bodo jasni in sorazmerni, so opozorili v Evropskem centru za preprečevanje in nadzor bolezni. Med smiselnimi rešitvami izpostavljajo tako imenovane mehurčke, ki dopuščajo omejeno druženje med različnimi gospodinjstvi. O možnostih za sproščanje ukrepov razmišlja tudi slovenska stroka.