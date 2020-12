Čudežni ulov obstaja. To ve nemški arheolog Florian Huber. Najprej je sonar na njegovi ladji zaznal nekaj nenavadnega na dnu morja. Člana njegove ekipe sta se takoj potopila in ob vrnitvi na površino povedala, da sta videla neke vrste pisalni stroj. Ko pa se je potopil še Huber, je ugotovil, da ne gre za običajen pisalni stroj, ampak za aparat enigme, sistema šifriranja, ki so ga nacisti med drugo svetovno vojno uporabljali za kodiranje tajnih sporočil.

Leta 1974 so po vsem svetu začeli na novo pisati zgodovino druge svetovne vojne, potem ko so Britanci razkrili, da so ob začetku vojne razvozlali kodo enigme in tako dešifrirali vsa tajna nemška sporočila. Razmahnile so se razprave o tem, koliko je uspeh britanskih obveščevalcev vplival na Hitlerjev poraz ali vsaj na britanske zmage v bitkah za Anglijo (1940), severno Afriko (1942) in Atlantik (1943), pa tudi na izid bitke pri Kursku (julij 1943), ko naj bi Britanci posredovali Sovjetom dešifrirana poročila, s katerimi so ti lahko koncentrirali svoje sile ravno tam, kjer je Hitler nameraval prebiti vzhodno fronto.

Vseh aparatov za dešifriranje sporočil iz sistema enigme je bilo okoli 40.000, ohranilo se jih je okoli 400. Leta 2017 so enega na dražbi v New Yorku prodajali za 500.000 evrov. Ravno te dni pa ga na dražbi na Dunaju prodajajo z izklicno ceno 30.000 evrov.

Najdeni aparat je razstavljen v muzeju v Schleswigu na severu Nemčije, kjer bo tudi ostal. »Večino aparatov enigma so doslej našli na podstrešjih, v kleteh ali pod zemljo, ne da bi vedeli, od kod in kako so tja prišli. Ta, ki smo ga našli zdaj, pa je bil zagotovo na eni od vojaških ladij, ki so bile potopljene v operaciji Mavrica,« je Huber povedal za Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zgodovinarji domnevajo, da so ga nemški mornarji odvrgli v morje po 30. aprilu 1945, potem ko je novi nemški predsednik in admiral Karl Dönitz (1891–1980), ki ga je Hitler pred svojo smrtjo postavil za svojega naslednika, ukazal potopiti vse vojaške ladje in podmornice, da ne bi padle v roke zahodnim zaveznikom.

Sistem enigme je proti koncu prve svetovne vojne izpopolnil nemški inženir Arthur Scherbius in so ga najprej uporabljali v poslovne namene, leta 1930 pa ga je prevzela nemška vojska. Samo tisti, ki je poznal kodo, je lahko dešifriral sporočilo, ki ga je prejel na aparatu, podobnem pisalnemu stroju. Toda že takoj na začetku druge svetovne vojne so Britanci kodo s pomočjo slavnega matematika in računalničarja Alana Turinga dešifrirali.