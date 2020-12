Lani decembra so Zdravstveni dom (ZD) Celje, Mestna občina Celje in podjetje Remont podpisali tripartitno pogodbo za investicijo, vredno skoraj 3,4 milijona evrov, s katero bo celjski ZD za svojo dejavnost pridobil dragocenih dodatnih 2500 kvadratnih metrov površin. Gre za prenovo dvonadstropne stavbe nekdanje Šemalove vojašnice na Gregorčičevi 6, ki je bila zgrajena že leta 1887 in je po prvi svetovni vojni postala invalidski dom. Po prenovi, pri kateri so morali slediti pogojem celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj je stavba vpisana v registrirano nepremično kulturno dediščino Celja, bo ta v celoti namenjena zdravstveni dejavnosti.

Izvajajo zaključna dela Pripravljalna dela za prenovo so se začela v začetku letošnjega leta, a so morali gradbena dela zaradi epidemije koronavirusa za nekaj časa povsem ustaviti. Trenutno pa so prenovitvena dela, ki jih izvaja celjsko podjetje Remont, v polnem teku. »Prav zdaj se izvajajo zaključna obrtniška dela: polaganje vinilnih talnih oblog, slikopleskarska in keramičarska dela, pripravljena je podkonstrukcija spuščenih stropov. Prav tako se izvaja fina montaža elektro- in strojne opreme. Zaključuje se izvedba fasade na južni strani objekta, v naslednjih dneh bo izveden tudi zaključni sloj na severni strani fasade. Prav tako se končuje izvedba zunanje ureditve. Asfaltiranje je predvideno še v letošnjem letu, če bodo vremenske razmere to dopuščale,« pojasnjuje direktorica ZD Celje mag. Alenka Obrul, ki je s potekom del zadovoljna. Na Gregorčičevi 6, v stavbi na drugi strani ceste, bodo dobili nove prostore fizioterapija, center za krepitev zdravja, razvojne ambulante z nevrofizioterapijo ter center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. mm