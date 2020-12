Znanost je kot srečka: če vplačaš, lahko dobiš

Po petnajstih letih ima Institut Jožefa Stefana (IJS), največji samostojni znanstveni inštitut v državi, novega direktorja. Prejšnjega direktorja Jadrana Lenarčiča je nasledil fizik Boštjan Zalar. Inštitut je prevzel v težkem obdobju, ko še ni jasno, kako bo država v prihodnje oblikovala finančno politiko. Posamezni slovenski znanstveniki, tudi z IJS, resda v svetovnem merilu dosegajo velike uspehe. Znanstvenoraziskovalno področje pa je bilo v Sloveniji doslej zapostavljeno. To je za državo, ki ima v soseščini močne znanstvene centre, precej zoprna okoliščina. Zalar pa je vendarle prepričan, da bo vladajoča politika v bodoče prepoznala pomen znanstvenih raziskav in znanstvenega stremljenja za blagostanje družbe. Znanost je prav letos, v soočenju s svetovno krizo, pokazala vso svojo moč. Na videz neulovljiv zdravstveni problem je premerila po dolgem in počez in na podlagi objektivnih podatkov tudi poiskala rešitve.