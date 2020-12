Vest o smrti 80-letnega Jeseničana Borisa Janeza Breganta je Gorenjce pretresla. »Jesenice so izgubile človeka, ki je živel zanje,« je pod novico na družbenih omrežjih zapisala ena od občank. Nekdanji župan občine Jesenice in njen častni občan je bil namreč ljudski človek, vse do konca svojega življenja dejaven na številnih področjih.

Na mesto župana prišel iz gospodarstva

Bregant je zadnjih 13 let vodil gledališki festival Čufarjevi dnevi, ki vsako leto poteka v jeseniškem gledališču Toneta Čufarja. »Pred nekaj tedni nas je nagovoril na virtualni slovesnosti ob odprtju, po imenih letošnjih prejemnikov pa je poizvedoval še tik pred odhodom v operacijsko dvorano. Skrbno je dajal zadnje napotke, češ naj odpošljemo plakete in čestitke tudi v njegovem imenu in z njegovim podpisom. Prepričan je bil, da kultura živi in preživi tudi najtežje pogoje,« pravi Branka Smole, direktorica Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. »Z njim smo izgubili človeka z močno voljo, z veliko življenjske energije, širokega pogleda, požrtvovalnega prostovoljca, razumevajočega in toplega sogovornika, humanitarca,« opozarja. S ponosom se ga bodo med drugim spominjali v Pihalnem orkestru Jesenice - Kranjska Gora, katerega častni član je bil. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja, med njimi tudi naziv častnega občana občine Jesenice leta 2007.

Potem ko je Bregant končal Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, je podiplomski študij s področja vzdrževanja in logistike v metalurgiji opravil v Rimu v Italiji. Po študiju se je zaposlil v Železarni Jesenice, ki jo je kasneje 12 let vodil tudi kot generalni direktor, nato pa je bil pet let direktor slovensko-italijanskega podjetja za uvoz in izvoz metalurških izdelkov Železarne Jesenice v Italiji, so zapisali na občini. Dva mandata, med letoma 1998 in 2006, je bil župan občine Jesenice, potem pa tudi podžupan. Pod njegovo župansko taktirko so se Jesenice iz železarskega mesta začele preobražati v sodobnejšo občino. Spremenila se je podoba mesta, občina je začela urejati Čufarjev trg, Staro Savo, Plavški travnik… Lepša in prostornejša je postaja jeseniška gimnazija, občinska uprava se je preselila v zgradbo nekdanje uprave Železarne Jesenice… Prizadeval si je med drugim tudi za razvoj pomoči na domu.