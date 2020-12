Mislim svoje mesto: Pripovedka o kuhančku

Za devetimi gorami in devetimi vodami je kraljeval čemerni kralj Janezek. V njegovem srcu ni bilo veselja, bilo je bridko, zagrenjeno, v njem je bil prostor le za njegov prav in maščevanje tistim, ki so mu kadar koli v življenju storili krivico. Ampak krivica se je Janezku dogajala, že odkar je privekal na svet. Vselej, kadar je storil kakšno res veliko lumparijo, sta ga oče in mati v dobrohotni skrbi, da ga bo vendarle kaj izučilo, zaprla v zadnjo kamro na gradu in čakala, da ga morda sreča pamet. Zaman. Na koncu sta odšla v večni pokoj, Janezek pa je postal kralj in kadar je storil kakšno večjo lumparijo, ga nihče ni mogel zapreti v zadnjo kamro na gradu, kraljev se namreč ne more zapreti niti za največje lumparije.