Medtem ko je Uroš Bregar selektor Slovenije že več kot pet let in se je z reprezentanco uvrstil na pet zaporednih velikih tekmovanj (EP 2016, 2018, 2020, SP 2017 in 2019), je Danec Kim Rasmussen izbrano vrsto Črne gore prevzel šele dober teden pred začetkom letošnjega EP v svoji domovini. Zdaj 48-letnik je že bil selektor ženskih reprezentanc Poljske (od 2010 do 2016) in Madžarske (2016 do 2020), v Črni gori pa je nasledil Šveda Pera Johanssona, ki je Črno goro vodil od novembra 2017. Pogodbo je sicer imel do konca leta 2020 (vključno z EP na Danskem), na lanskem SP na Japonskem je ekipo pripeljal do petega mesta, a so ga vodilni možje črnogorskega rokometa zamenjali zaradi želje po visoki uvrstitvi na OI v Tokiu. A tako Bregar kot Rasmussen sta imela pred medsebojnim obračunom enak cilj: uvrstitev v drugi del tekmovanja in še tri tekme z najboljšimi iz skupine B (Rusija, Švedska, Španija), kajti zadnje mesto v skupini A je prinašalo le slovo od Danske in predčasen odhod domov.

Za nadaljevanje bivanja na Danskem je Črnogorkam (zaradi boljše razlike v golih) zadoščal že remi proti Slovenkam, na strani katerih ni bila niti tradicija, saj so izgubile vse štiri dosedanje dvoboje proti reprezentanci z vzdevkom »Zlate levinje«. V Herningu so Slovenke po štirih obrambah Amre Pandžić v manj kot štirih minutah povedle z 2:0, a so tekmice hitro prišle iz začetne krize. V manj kot petih minutah je Črna gora najprej naredila delni izid 4:0, po vodstvu s 4:3 – potem ko je slovenski strelski post trajal kar devet minut – pa po petih zaporednih golih prvič povedle s plus šest (9:3). Razpad sistema igre Slovenk se je tudi v nadaljevanju vlekel kot žvečilni gumi in nasprotnice, ki so bile leta 2012 prvakinje Evrope v Srbiji (v finalu so po dveh podaljških premagale Norveško s 34:31) in olimpijske podprvakinje v Londonu (srebro po finalnem porazu proti isti reprezentanci s 23:26), so tudi na glavni odmor odšle s šestimi goli prednosti – bilo je 15:9.

Črnogorke, pri katerih so v prvem polčasu tri igralke (Jovanka Radičević, Đurđina Jauković in Jelena Despotović) skupaj dosegle kar 13 od 15 golov, kljub visokemu naskoku niso popuščale. Čeprav igrajo brez levičarke na položaju desne zunanje igralke, so zlahka polnile mrežo Slovenk, ki so bile povsem razglašene. A tudi tekmicam se je ustavilo, potem ko so imele rekordnih osem golov prednosti (22:14 v 42. minuti). Med minuto odmora se je selektor Bregar odločil za zelo tvegano potezo, saj je vratarko zamenjal z igralko v polju in v napadu igral s sedmimi. Poteza iz obupa je vseeno obrodila sadove, kajti njegova dekleta so se po delnem izidu 10:3 v 58. minuti približale le na gol zaostanka (24:25) in kazalo je, da se lahko v Herningu zgodi velik preobrat in čudež. Toda po več kot sedemminutnem strelskem postu je na začetku predzadnje minute za vodstvo s 26:24 zadela Itana Grbić in slovenskih sanj o uvrstitvi v drugi del EP po dolgih šestnajstih letih – nazadnje na Madžarskem 2004 – je bilo dokončno konec.