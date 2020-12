Čeprav je bilo pričakovati, da bo po prihodu Luke Rupnika Ljubljano zapustil Roko Leni Ukić, se zaenkrat to (še) ni zgodilo. Še več, Ukić je bil včeraj v postavi Olimpije, na tribuni pa je trener Jurica Golemac pustil mladega Dana Duščaka, za katerega je moč slišati, da na treningih še ni povsem prepričal strokovnega štaba. Ker je Trento v Ljubljano dopotoval brez dveh pomembnih adutov Jeremyja Morgana, ki je v evropskem pokalu drugi strelec italijanskega moštva, in Luka Maya, je bil pritisk zmage na zmajih še nekoliko večji. Po daljšem premoru so gostitelji začeli nekoliko zaspano oziroma z manj energije, kot bi si verjetno želel Golemac. Trener zmajev je to poskušal spremeniti z menjavami, med drugim je v igro poslal tudi Ukića, ki pa je imel znova nekaj težav pri prenašanju žoge ob agresivnem pokrivanju nasprotnika. Še slabše se je Olimpiji pisalo na začetku druge četrtine, ko so gostje imeli priložnost, da se odlepijo na višjo razliko, a se je zgodilo ravno nasprotno. Z delnim izidom 13:0 so Ljubljančani tehtnico prevesili v svojo korist, prav ob koncu polčasa, ko je bil na parketu prvič tudi Luka Rupnik, pa prišli do najvišje prednosti devetih točk.

Golemac je pred začetkom drugega polčasa igralce svaril, da niso v položaju, ko bi se lahko sprostili in da je pred njimi še 20 minut igre. Očitno so ga dobro poslušali, saj je Olimpija v tretji četrtini povsem povozila Trento. Gostje od daleč naenkrat niso mogli več zadeti ničesar, Ljubljančani pa so to izkoriščali in višali prednost iz minute v minuto. Tretjih deset minut so kapetan Jaka Blažič in soigralci dobili s kar 26:9, povedli za 26 točk in tako že pred zadnjo četrtino rešili vprašanje o zmagovalcu. A tu se košarkarji v zelenih dresih niso ustavili. Še naprej so igrali, kot da bi bil izid izenačen, prišli po zaslugi delnega izida 20:0 do naskoka kar 33 točk prednosti in nato tekmo brez težav pripeljali do pete zmage v evropskem pokalu. »Videlo se je, da smo imeli dovolj časa za pripravo na tekmo. V drugem polčasu smo izboljšali obrambni skok, dosegli nekaj lahkih košev iz protinapadov, s tem pa nam je stekel tudi met od daleč. Ko smo si nabrali visoko razliko, smo tekmo mirno pripeljali do konca,« je povedal trener Olimpije Jurica Golemac.

Vrstni red v skupini D: Trento 6-3, Gran Canaria 6-2, Olimpija 5-3, Nanterre 3-4, Promitheas 2-4, Bursaspor 0-6.