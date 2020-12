Kar osemindvajset let je danes upokojeni francoski kirurg Joel Le Scouarnec spolno zlorabljal otroke. Obtožen je napadov na 312 žrtev, zaradi časovne distance so dodatnih nekaj deset primerov opustili. Med spoloma ni razlikoval, njegove žrtve so bile po večini njegovi pacienti v različnih bolnišnicah, v povprečju stari enajst let.

Na prvem od mnogih sojenj prejšnji teden so 70-letnika zaradi spolnega napada in/ali posilstva štiriletnika ter treh drugih žrtev (od tega dveh nečakinj, katerih posilstvo je priznal) obsodili na petnajst let zapora, njegovo ime pa bodo vpisali v register spolnih prestopnikov. Le Scouarnec od sodišča ni pričakoval prizanesljivosti, prav tako pred razsodbo ni prosil za odpuščanje ali sočutje. Želi si zgolj pravice, da postane boljši človek. »Obžaluje veliko stvari, a se zaveda, da nekaterih dejanj ne gre odpustiti,« je po sojenju, ki je potekalo za zaprtimi vrati, pojasnil njegov odvetnik Thibaut Kurzawa.

Vse je opisal v dnevnikih Zgrožena francoska javnost je za pošastnega kirurga prvič slišala že pred tremi leti, ko so sosedje prijavili posilstvo šestletnice, sledili sta še prijavi mladoletnih nečakinj in rosno mladega pacienta. Kdo ve, ali bi trpljenje preostalih domnevnih žrtev sploh kdaj prišlo na dan, če pedantni kirurg svojih zlorab ne bi natančno opisoval v zdaj ne več skrivnih dnevnikih, ki so jih poleg 300.000 kosov (nezakonitega) pornografskega materiala našli v hišnih preiskavah. Kirurg je ob podrobnih orisih ostudnih dejanj vanje zapisoval še svoja občutja in užitek, kakor tudi polna imena žrtev, kar je bilo za preiskovalce neprecenljivo. Policija jih je namreč tako brez večjih težav našla in za nadaljevanje primera zbrala ogromno dokazov. Iz dnevnikov je razvidno, da je kirurg, ki je zapise sicer opisal kot »fantazijske« in plod domišljije, otroke najraje zlorabljal v bolnišnični sobi, a tudi v operacijski, ko so bili pod anestezijo.