Kljub negotovosti v Kamniku niso pozabili poskrbeti za praznično vzdušje. Letos, kot pravijo na občini, bodo v Kamniku ljudi vabili na sprehod po najlepši ulici Šutna in mestnem središču, ki so ga že okrasili z novoletnimi lučkami upanja. »Ravno zato, da ohranimo pogled na lepšo prihodnost in se tudi simbolično obdamo z lučjo upanja,« so nam povedali in dodali, da pripravljajo zunanjo razstavo fotografij, na katerih bo upodobljen pravljični Kamnik z okolico, ki si jo bodo obiskovalci lahko ogledali na Šutni. »Še posebej toplo letos vabijo na sprehod po praznično razsvetljenem Arboretumu Volčji Potok, kjer so letos prvič kar 15 hektarjev parka novoletno okrasili s prazničnimi liki, obdanimi z lučkami upanja, ki bodo razveseljevale na zimskih sprehodih po parku.«

V pričakovanju novoletne vasice Če bodo takrat veljavni ukrepi to dovoljevali – dokončna odločitev bo sprejeta predvidoma do konca tega tedna – bo Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik v sodelovanju z občino Kamnik na praznično okrašeni Šutni postavil novoletno vasico, sestavljeno iz adventno okrašenih lesenih hišk, ki bodo namenjene stojnični prodaji. Seveda se bodo obiskovalci lahko ustavili tudi pri drugih gostinskih ponudnikih v mestnem jedru, kjer bodo sprehajalci lahko popili kakšno kuhano vino, čaj, medico ali se posladkali z domačimi slaščicami. »Trenutno glede na epidemiološko sliko ni razlogov za optimizem, vsekakor pa bomo z razstavo in novoletno okrasitvijo pričarali vsaj malo decembrskega vzdušja,« na občini Kamnik zrejo z upanjem v praznični preostanek iztekajočega se leta. vl