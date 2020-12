Rekord kot usluga športu

Skoki na smučeh, skupaj s spektakularno različico poletov na smučeh, imajo v primerjavi z drugimi športi dolgo zgodovino, če vemo, da je prvi zapisan rekord prispeval norveški vojaški heroj, general in športnik Olaf Rye iz kraja Bø v Telemarku, ki je leta 1808 skočil danes zanemarljivih 9,5 metra. To so bila leta, ko se je začel na Otoku razvijati sodobni nogomet, mnogi drugi danes priljubljeni športi pa so se rodili pozneje. Košarka, recimo, šele leta 1891. V Planici so prvič neuradno skakali na smučeh že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, v tridesetih prejšnjega stoletja pa je tam pod taktirko dr. Stanka Bloudka počasi začela nastajati tradicionalna postojanka velikih mednarodnih tekem, ki so bile vse bolj zanimive in so privabljale množice. Še zlasti po 15. marcu 1936, ko je Avstrijec Josef Sepp Bradl ravno v Planici kot prvi zemljan skočil več kot sto metrov.