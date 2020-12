Natečaj med drugim določa, da kandidat ne sme biti član politične stranke, imeti mora najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Natečaj določa še več drugih pogojev, med drugim kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, zoper njega pa ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica.

Kandidati morajo prijavi predložiti vizijo prednostnih nalog policije, z okvirno opredelitvijo časa, potrebnega za njeno uresničitev, ter finančne, kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije. Po izteku roka za oddajo kandidatur bo natečajna komisija, ki jo imenuje uradniški svet, ugotovila, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Zakon določa, da generalnega direktorja policije imenuje vlada na predlog ministra, pri čemer se za postopek uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev. Izbrani kandidat je imenovan na položaj generalnega direktorja policije za dobo petih let.

Policijo od 1. julija letos kot v. d. generalnega direktorja vodi Andrej Jurič. Vlada ga je na to mesto imenovala, potem ko je konec junija s položaja generalnega direktorja policije razrešila Antona Travnerja, ki je pred tem sam odstopil. Kot razlog za odstop, ki je sicer sovpadal z izvajanjem hišnih preiskav, povezanih z nakupi medicinske opreme v času epidemije, je Travner navedel osebne razloge. Travnerja je vlada na čelo policije kot v. d. generalnega direktorja imenovala marca letos na svoji ustanovni seji, potem ko je razrešila prejšnjo direktorico policije Tatjano Bobnar.

Nato je bil 9. aprila objavljen natečaj za mesto generalnega direktorja policije, na katerega sta prispeli dve prijavi, a je le Travnerjeva ustrezala razpisnim pogojem. Vlada ga je nato za generalnega direktorja policije za petletno obdobje imenovala 12. junija letos, kar pomeni, da je bil generalni direktor policije z najkrajšim mandatom doslej. Odstopil je namreč dobra dva tedna po imenovanju.