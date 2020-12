Število je za skoraj 90 milijonov višje kot v začetku novembra. Unicef je tako posvaril, da lahko zaprtje šol škoduje učnemu procesu otrok ter njihovemu duševnemu in fizičnemu zdravju ter varnosti, saj izgubijo podporni sistem in malice, kar večinoma omogočajo šole. Preveč šol se po nepotrebnem zapira, čeprav ni dokazov, da odprtje šol pripomore k večjemu številu okužb z novim koronavirusom, je sporočil sklad.

Unicef je vlade pozval, naj ne zapirajo šol po celotni državi. Namesto tega naj bo prednostna naloga odpiranje šol ob upoštevanju varnostnih ukrepov. »Kljub vsemu kar smo se naučili o covidu-19, vlogi šol v prenašanju okužb in ukrepih, ki jih lahko sprejmemo, da bodo otroci varni, se premikamo v napačno smer – in to zelo hitro,« je v izjavi za medije sporočil vodja izobraževanja pri Unicefu Robert Jenkins. Načrti za odpiranje šol bi morali vsebovati tudi razširjen dostop do učenja na daljavo, predvsem za marginalizirane skupine, še pozivajo v Unicefu.