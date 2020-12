V opozicijski LMŠ so zgolj potrdili Šarčevo srečanje z Erjavcem. Erjavec po vnovični izvolitvi za predsednika DeSUS tipa teren za nadaljnje poteze stranke. V ponedeljek so člani vodstva DeSUS in zatem tudi Erjavec s poslansko skupino razpravljali o političnih razmerah. Na Dnevnikusmo poročali, da je Erjavec, ki se ga vse glasneje omenja kot možnega mandatarja morebitne nove vlade, predlagal izstop stranke iz vlade Janeza Janše, kar pa naj bi za zdaj zaustavili strankini poslanci. Nekateri med njimi so, sodeč po preteklih izjavah, skeptični tudi do njegovega morebitnega mandatarstva. Pogovore bodo nadaljevali predvidoma v četrtek.

Poslanci DeSUS so že pred kongresom stranke opozorili, da o sodelovanju v koaliciji odločajo organi stranke, pomembno težo pa imajo poslanci. Pred nekaj dnevi so tudi pojasnili dogovor, da bodo enotni in na vrat na nos ne bodo zapuščali vlade. Poslance DeSUS in SMC namreč Koalicija ustavnega loka (KUL), v katero so že vključene opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, vabi v novo vlado. Te stranke same nimajo potrebnih 46 glasov za uspeh konstruktivne nezaupnice.

Za mandatarja predlagajo Jožeta P. Damijana, a vse bolj se zdi, da se ta možnost odmika. Da bi podprli Erjavca, kategorično ni zavrnil nihče v KUL. Koordinator Levice Luka Mesec je na današnji novinarski konferenci sicer ponovil, da je trenutno kandidat za mandatarja potencialne vlade Damijan, ki ima polno podporo Levice. Na vprašanje, ali bi Erjavca podprli, če se izkaže, da Damijan nima dovolj glasov, pa je odgovoril, da se o tem ne more izreči pred pogovori in preden se dogovorijo o drugem mandatarju. Z Erjavcem se bo sestal v kratkem, je napovedal Mesec.

Počivalšek pa je v ponedeljkovi oddaji Studio City na vprašanje, ali bi SMC vstopil v KUL, če bi jo vodil Erjavec, odgovoril, da sta le dve možnosti: »Ali se dogovorimo za nadaljevanje, da bomo to zgodbo peljali tako, da teh motečih vložkov pri delu vlade ne bo, ali pa gremo na predčasne volitve.« Erjavec in Počivalšek vsebine pogovorov po današnjem srečanju ne razkrivata, sklepati pa gre, da sta spregovorila tudi o tej politični kombinatoriki. Sicer pa je Počivalšek, ki ne skriva želje po močnejšem povezovanju in sodelovanju politične sredine, Erjavca povabil na srečanje takoj po sobotnem kongresu.