Eh, kje so časi poštnih kočij!

Po šestih dneh čakanja na mali paket, pošiljatelj je oddaljen 60 kilometrov iz Ljubljane, ga pokličem, da še vedno nimam darila za Miklavža, nedelja pa je pred vrati. Povedo mi, da so paket predali Pošti Slovenije isti dan, kot je bilo blago naročeno. Dobim sledilno številko in ta mi na zaslonu izpiše, da je moj paket že peti dan v PLC Ljubljana. To je pol ure peš hoje od mojega domovanja. Na edinem dostopnem telefonu 080 1400 poskušam izvedeti, ali lahko zgolj s to številko prevzamem paket. S tem bi ubil dve muhi na en mah. Rešil bi svoje Miklavževo darilo in razbremenil poštarje dostave na moj naslov. Po dobri uri vrtenja telefona obupam. Situacija je podobna, kot če bi klical osebnega zdravnika. Nekajdesetkrat me zaradi zasedenosti linije vrže ven, nekajkrat pa po poslušanju dolgočasnega odzivnika izvem, da bom čakal dlje kot 15 minut na prostega operaterja.