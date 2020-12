Nakup orožja kot poglabljanje odnosov

Medtem ko v Sloveniji število umrlih vsak dan narašča, naš premier in zunanji minister sklepata posle v tujini. Vemo, da so pri orožarskih in energetskih poslih, poleg zaslužka prodajalca, v igri tudi visoke provizije. Krizno situacijo v Sloveniji je treba tudi tokrat izkoristiti, preden se oblast prepusti bolj sposobnim; tako kot jo je v preteklosti že znal izkoristiti naš premier.