Imamo ministra, ki ga presneti novinarji vedno lovijo na barve. Če on reče, da je črna (njegov nepreklicni odstop), novinarji trdijo, da je bela, zato da jim ne da zadoščenja, mora preklicati nepreklicno. Pri neštetih neresničnih ali zavajajočih izjavah ga morajo celo v njegovem resorju demantirati. Spet te presnete barve (rdeča pa žari).

Potem imamo dr. Kreka. Človek, ki je na svojem ožjem področju naredil veliko, je nenadoma postal vrhunski strokovnjak za vodenje ene od najbolj strokovnih ustanov v državi. Predstavniki zdravstvenih organizacij so tiho. Dr. Krek je dober človek, spominjam se ga iz (njegove) mladosti. Vendar je brez karizme, slab govorec, nerazumljiv, vtis imamo, da nima pojma, o čem govori. Pa pride drug iz ustanove, ki je razgledan, duhovit, jasen, prepričljiv. Dvakrat govori, da ga vsi razumemo in potem utihne. Zgovorno?

Ne glede na vse to: napad na dr. Kreka je za vsakega od nas sramota in zadeva, ki jo je treba ostro in brez ostanka odkloniti. To ni dovoljeno in je kontraproduktivno tudi za družbene skupine, ki želijo spremembe na bolje.

Pa sem slišal profesorico Beovićevo, vrhunsko intelektualko in visokošolsko profesorico. Ostro, brez dlake na jeziku, jasno argumentirano, tako kot je prav za razumnika. Pa sem si rekel: KUL, končno so se zbudili tudi drugi, ne le ddr. Rizman in podpisniki. Zdaj čakam (verjetno ne bo treba dolgo), kako bo ga. profesorica komentirala žaljive, nizkotne, fašistoidne, mizogine izjave visokih predstavnikov stranke, s katero simpatizira.

Nenad Kohn dr. med., spec. spl. med.