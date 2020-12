Kaj denimo išče v jedru skupine strokovnjak za torakalno kirurgijo, če gre za pandemijo virusne bolezni, ki zadeva vse organe, infekcija pa poteka predvsem po zraku? Zaradi tega zadnjega bi namesto torakalnega kirurga infektologom bolj pomagal fizik, strokovnjak za dinamiko plinov. Dalje, kaj pomenijo pooblastila gospe Beović, da lahko v soodločanje po svoji všeči pritegne vsaj še devet (!) drugih zdravnikov specialistov, povsem v nesorazmerju s številom članov skupine? Kako je vse to v skladu z nujnimi nalogami skupine, ki naj predvsem predlaga zdravstveno najustreznejši način ukrepanja? In kako poteka strokovna koordinacija med to skupino in strokovnjaki za duševno zdravje, za socialne odnose in razmerja, za duhovno in materialno kulturo? Si je ta skupina pri vladi prilastila pravico, da spremeni družbo v sanitarno ječo po svoji meri? Pa neuspeh, so zanj res krivi sanitarni jetniki? Gospod Fafangel je dobro ocenil, da zanj ni mesta v taki skupini. Naj bi požrl to, da njegovi argumenti nimajo besede? Tako pa ohranja svoje dobro ime.

Končajmo s Prešernom. Tudi tu najprej »nobena luč se skoz oblak ne ukrade«, nato »nebo odpre se, luna da svečavo«, popotnik pa se zgrozi nad tistim, kar je prej zakrivala tema. A že »lunina svečava« kaže, da je ta skupina otrok te vlade. Za boljšo bo poskrbela druga vlada, in potrebujemo jo čim prej.

Božidar Debenjak, Ljubljana