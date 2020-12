Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je danes izglasoval sodelovanje sindikata v splošni stavki. Do nje bi prišlo. če bi vlada in kasneje DZ posegla v zakonsko opredeljeno uskladitev minimalne plače s 1. januarjem 2021 in bi bil dvig minimalne plače zamrznjen ali preložen. V skladu z omenjeno odločitvijo se je glavni odbor Sviza na današnji seji preoblikoval v stavkovni odbor.

Za stavko tudi v ZSSS Sklep o začetku priprav na vse oblike sindikalnega boja, vključno s splošno stavko, je danes sprejelo tudi predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Na današnji seji so izrazili obžalovanje nad ponovnim izključevanjem sindikatov pri oblikovanju vsebine sedmega protikoronskega zakona in dejstvom, da se v njem pojavljajo predlogi za zamrznitev minimalne plače. Predsedstvo ZSSS je 22 sindikatov, ki so združeni pod okriljem centrale, pozvalo, naj na svojih organih sprejmejo sklepe o sodelovanju pri zaostritvi sindikalnega boja, in sklenilo, da bo o nadaljnjih aktivnostih odločalo 22. decembra. Predsedstvo ZSSS je obravnavalo tudi stanje v pogajanjih o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi in sklenilo, da bo od vlade zahtevalo, naj ga čim prej vložijo v parlamentarno proceduro. V centrali so ponovili tudi zahtevo, da se iz zakonodajnega postopka umakne predlog zakona o demografskem skladu.