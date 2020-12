V času vse od spomladanskega pojava novega koronavirusa je zdravniško pomoč do zdaj potrebovalo skoraj dve tretjini vprašanih, med njimi 43 odstotkov osebnega zdravnika, 30 zobozdravnika, osem odstotkov pa pomoč na urgenci. Ker so nekateri potrebovali dve ali celo vse tri oblike pomoči, je seštevek višji od 62 odstotkov. Okoli 29 odstotkov teh je s klicem ali obiskom odlašalo zaradi posebnih epidemioloških razmer, dodatnih 15 odstotkov pa ni odlašalo nič bolj, kot bi tudi sicer. Nekaj več kot polovica vprašanih (56 odstotkov) s klicem ali obiskom zdravnika ni odlašala. Največ ljudi je sicer zaradi aktualnih razmer odlašalo z obiskom zobozdravnika.

Dobra tretjina vseh, ki so v preteklih mesecih potrebovali zdravniško pomoč, pravi, da so jim obisk preložili na poznejši čas, slaba desetina pa, da sploh niso dobili termina. Po ocenah Valicona je tako v celotni populaciji dobra četrtina takih, ki so želeli neko obliko zdravniške pomoči, a so do nje prišli z zamudo. Največ prestavljenih terminov so zaznali pri obiskih zobozdravnika.

Med tistimi, ki so jih prenaročili ali pa termina sploh niso dobili, je vsak četrti poročal o občutnejšem poslabšanju stanja. Doslej je tako zaradi epidemije med prebivalci Slovenije sedem odstotkov oziroma približno 120.000 ljudi, ki se jim je zdravstveno stanje, zaradi katere so pričakovali zdravniško pomoč, občutneje poslabšalo, ker niso prišli na vrsto pravočasno.

Valicon z omenjeno raziskavo #Novanormalnost spremlja ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. V tokratni raziskavi, ki so jo opravili med 27. in 29. novembrom, je sodelovalo 539 ljudi.