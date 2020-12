Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja pandemije novega koronavirusa pa so morali letošnjo izvedbo slavnostne prireditve, na kateri običajno podelijo priznanja, prestaviti. Nagradi za izjemne športne dosežke sta prejela košarkar v ligi NBA Luka Dončić in alpski smučar Žan Kranjec za uspehe v letošnjem letu oziroma sezoni, ki jo je zaznamovala tudi koronavirusna kriza.

Nagrado za delo na strokovnem in organizacijskem področju v daljšem časovnem obdobju pa sta prejela Tatjana Polajnar, po končani rokometni športni karieri tudi aktivna športna funkcionarka in sedanja direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana, in Lojze Pungerčič, ki je kot tekmovalec in trener v atletiki prisoten že 65 let.

Nagrade Marjana Rožanca na Mestni občini Ljubljana podeljujejo od leta 1992. Za dosežke jih lahko prejmejo športni delavci, športniki, športni vzgojitelji, profesionalni športni delavci in športni novinarji.