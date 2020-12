Zaradi za zdaj neznane bolezni je v mestu Eluru na jugovzhodu Indije minuli vikend nujno medicinsko pomoč potrebovalo prek 500 ljudi. Bolniki so tožili zaradi slabosti, bruhanja, glavobola, mnogi med njimi tudi zaradi omedlevice. Zdravniki so med bolniki opazili tudi epilepsiji podobne napade.

Testiranje na novi koronavirus ni med hospitaliziranimi potrdilo niti ene okužbe. Tuji mediji so sprva poročali, da je skrivnostna bolezen že terjala prvo smrtno žrtev, a so lokalne zdravstvene oblasti navedbe zanikale in sporočile, da je 45-letnik, ki je trpel zaradi podobnih simptomov kot ostali hospitalizirani, umrl zaradi srčnega zastoja.

Krvni testi obolelih ne kažejo na prisotnost kakšne nalezljive okužbe, kakršni sta denga in čikungunja, ki ju prenašajo komarji. Analize krvnih vzorcev so izključile še meningitis, japonski encefalitis, hepatitis in steklino. Testi so tudi izključili možnost okužbe prek zraka ali vode. Bolniki sicer pričajo o nenadnem pojavu silovite slabosti in omotice. »Na dvorišču sem se družil s prijatelji, ko sem se kar na lepem zgrudil in se začel tresti,« opisuje 18-letnik, ki je moral dve noči preživeti v bolnišnici.