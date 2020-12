Jernej Damjan o tem, da so bili nekoč smučarski skakalci še bolj pogumni

“Zdaj, ko na TV SLO pogosto vrtite posnetke starih tekmovanj iz Planice, si to z veseljem pogledam in ne morem verjeti, kako pogumni so bili včasih skakalci. Imeli so tiste 'hlode' od smuči, bili so brez čelade, višina leta je bila izjemno visoka, prav tako hitrosti. Noro, da so si upali spustiti ... Da bi se jaz spustil po letalnici ob takšnih pogojih ‒ ga ni denarja.”