»Ugotovili smo, da je financiranje javne službe zakonska obveznost Republike Slovenije in da je vlada pristojna in odgovorna, da deluje kot družbenik STA,« je v današnji izjavi za javnost povedal Gorazd Podbevšek, ki je podal pravno mnenja o komunikaciji med Ukomom in STA. Kot je ugotovil, se Ukom ni izkazal z nobenim pooblastilom, da bi ravnal kot družbenik, zato so tudi njegove zahteve po izročitvi dokumentov neupravičene, ustavitev financiranje agencije pa posledično nezakonita.

»Četrti odstavek šestega člena, o katerem v zadnjih dneh precej poslušamo, omogoča Republiki Sloveniji, da ne plačuje javne službe, če se ta ne bi izvajala. Glede na pridobljene podatke STA ta redno kvartalno poroča o izvajanju javne službe, tako da pravne podlage za ustavitev financiranja STA ni bilo in je bila nezakonita,« je povedal strokovnjak s področja korporativnega upravljanja. Dodal je, da bi bila kakršnakoli druga interpretacija pogodbe, po kateri bi nekdo interpretiral, da se lahko zahteva pojasnilo o čisto vsaki stvari – vključno z uredniško politiko, tržnimi dejavnostmi in podobno, nična, saj bi bila v direktnem nasprotju z zakonodajo.