Pred prihajajočim dnevom človekovih pravic, ki ga ob obletnici sprejetja splošne deklaracije človekovih pravic obeležujemo 10. decembra, so v CNVOS, krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij, pripravili video, v katerem so strnili podatke o tem, kako nevladne organizacije pomagajo ljudem v času koronakrize.

»Nevladne organizacije nas v teh težkih časih niso pustile na cedilu,« sporoča Goran Forbici, direktor CNVOS. »Od požrtvovalnih bolničark in bolničarjev prostovoljcev Rdečega križa Slovenije, do vseh društev, malih in velikih, ki so zbirala računalnike za šolanje na daljavo. Od Rotary kluba Škofja Loka, ki je lokalnemu zdravstvenemu domu podaril več deset naprav za merjenje kisika v krvi za izposojo kritičnim bolnikom na domu, do Zavoda Tri, v katerem so pletli tople kape, rokavice in šale za Kralje ulice. Vsaka organizacija je pomagala po svojih močeh,« našteva Forbici in dodaja, da so organizacije znova »dokazale, da se država lahko vedno zanese nanje pri opravljanju pomembnih nalog, ki jih sama ni zmožna opraviti«.

Nevladne organizacije bodo danes na svojih družbenih omrežjih s ključnikoma #MarNamJe in #CivicPride (državljanski ponos, op. a.) delile zgodbe o tem, kako pomagajo pri blaženju posledic krize. S slednjim ključnikom se nevladne organizacije pridružujejo širši, evropski kampanji Civic Pride, s katero organizacija European Civic Forum (ECF) v tednu človekovih pravic ozavešča javnost o pomembnosti civilnodružbenih organizacij.