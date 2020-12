Priprava vroče čokolade od začetka je lahko pravi mali znanstveni podvig: “Ne dodajajte tega in tega v toplo mleko. Zmešajte to in to vnaprej. Pazite, da ne bo preveč zavrelo. Mešajte, da se stopijo grudice.” In tako naprej. Takega recepta res ne potrebujemo za vsakdanjo rabo.

Vroča čokolada, ki je skuhana s kokosovim mlekom, je božanska. Ko se kokosovo mleko kuha, se lepo gosti, če mu dodate odlične sestavine, pa je naravnost božanski. Če vam je všeč okus arašidovega masla, v vročo čokolado vmešajte tudi tega.

Še dve pomembni informaciji. Pri pripravi uporabite kokosovo mleko, ki ga sicer za pripravo curryja, ki se potem pri kuhi zgosti. Če uporabite kokosovo mleko iz konzerve, tega po odprtju dobro premešajte, saj se v konzervi kokosovo mleko loči na kokosovo smetano in kokosovo vodo. Uporabite temno čokolado, po želji pa lahko tudi mlečno. A pozor, bolj bo čokolada sladka, manj sladkorja dodajte, da ne bo potem vroča čokolada presladka.

Najprej pa še dve odlični topli pijači za pocrkljati se v teh mrzlih mesecih: toplo zlato kurkumino mleko in vroč (kuhan) gin.

PRIPRAVA SESTAVINE (za 2 majhni porciji): Sestavine za vročo čokolado: 250 ml kokosovega mleka približno 1 dcl mleka 60 g (temne) čokolade 40 g arašidovega masla 30 g (rjavega) sladkorja 1 žlica kakava 1 žlička vanilije esence konica noža soli Sestavine za okras: sladka stepena smetana sesekljane pistacije