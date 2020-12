»Slovenija sodi med tiste evropske države, ki poskušajo na situacijo na Bližnjem vzhodu gledati na način, kakršna pač je in ne kot se je mnogokrat prikazuje. Smo realisti. Poznamo dejansko vlogo Izraela tukaj in pomen Izraela za mir na svetu in v regiji. Kar koli lahko storimo, da okrepimo ta položaj, smo pripravljeni storiti,« je dejal predsednik vlade Janez Janša ob začetku današnjih pogovorov z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Sešel se bo še s predsednikom države Reuvenom Rivlinom in zunanjim ministrom Gabijem Aškenazijem.

Državi, ki sicer imata dobre odnose vse od slovenske osamosvojitve, poskušata svoje sodelovanje po zagotavljanju obeh strani z obiskom Janše v Izraelu še nadgraditi. Posebej so v središču pozornosti gospodarski interesi. Netanjahu je pred pogovori z Janšo ocenil, da so inovacije eno od področij, ki v meddržavnih odnosih ustvarjajo dodano vrednost. V pogovorih, kjer izraelska in slovenska stran poskušata krepiti tudi dvostransko gospodarsko sodelovanje, je Netanjahu izpostavljal Luko Koper, ki bi jo Izrael rad izkoristil kot vstopno točko izraelskih produktov na evropski trg.